Mask Singer : qui est sous le costume de la Main ? Indice !

Publicité





Mask Singer saison 6 les indices sur la Main – Alors que le second prime de la saison de « Mask Singer » aura lieu ce soir, l’un des nouveaux costumes de la soirée va vous surprendre : la Main !











Publicité





Mask Singer saison 6 : quelle célébrité se cache sous la Main ?

Zoom sur le costume de la Main. Ce costume est d’autant plus énigmatique que c’est le seul où la production n’a révélé aucun indice à l’avance ! Il s’agit d’une main qui a clairement subit des blessures… Elle a de multiples agrafes et blessures et ce n’est certainement pas un hasard. On imagine que l’état de cette Main est déjà un indice pour deviner de qui il s’agit.

Vous avez déjà une idée concernant la Main ? En attendant d’en savoir plus ce soir, vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que commencer.



Publicité





Pour la suite rendez-vous ce vendredi 10 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger