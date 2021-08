Demain nous appartient du 6 août : Régis ment encore à William (résumé + vidéo épisode 986 en avance)

5 ( 1 )



Demain nous appartient du 6 août 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 986 de DNA –Après les évènements de la veille, Régis et Brigitte sont sous le choc ce soir dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». Et ils savent très bien qui est derrière l’agression de Régis, un certain Cyril pour lequel Brigitte avoue avoir de la peine… Mais face à William, Régis ment encore.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : les Daunier divisés, Souleymane malheureux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 2 au 6 août)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 986

Régis et Brigitte sont encore sous le choc de l’attaque de la veille. Brigitte ne peut s’empêcher d’avoir de la compassion pour Cyril alors que Régis n’en a aucune. À la villa, la police réalise que Frédéric n’est pas la Dame Blanche.



Brigitte et Régis se déchirent. Les derniers évènements les obligent à prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions sur l’enquête qu’Aurore mène tant bien que mal. Lou, qui s’apprête à quitter Sète, prépare son départ. Chloé demande à Camille de l’aider pour sa nouvelle collection de bijoux, mais elle est occupée.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 986 du 6 août 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

