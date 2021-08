« Meurtres dans le Morvan » puis « Meurtres à Collioure » : l’histoire des téléfilms de France 3 ce soir (samedi 21 août 2021)

5 ( 4 )



Annonces





« Meurtres dans le Morvan » puis « Meurtres à Collioure » au programme télé de ce soir, samedi 21août 2021. De quoi être doublement contents non ? Ce soir, France 3 vous propose en effet de (re)voir ces deux téléfilms de la collection « Meurtres à … » à partir de 21h05. À voir aussi en avant-première puis replay sur France.Tv



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Meurtres dans le Morvan » puis « Meurtres à Collioure » ce soir sur France 3

« Meurtres dans le Morvan »

Avec Virginie Hocq, Bruno Wolkowitch, Daniel Russo, Constance Dolle ou bien encore Jean-François Stévenin.

Amélie Florot, une avocate parisienne, est retrouvée noyée dans la fontaine Sainte Agathe, lieu de pèlerinage historique des célèbres nourrices morvandelles. Originaire de la région, la jeune femme n’y était pas revenue depuis 25 ans.

Pour les deux enquêteurs, Maud Perrin, lieutenant de gendarmerie et fille d’éleveur bio de la région et Julien Demarcy, arrivé en renfort de Dijon, le mystère s’épaissit lorsqu’ils découvrent que Charlotte Florot, la grand-mère de la victime … est morte noyée au même endroit 80 ans plus tôt !



Annonces





Malédiction familiale ou coïncidence macabre ? Pour tirer au clair cette affaire, les enquêteurs plongent au coeur d’une rivalité qui oppose deux familles locales, les Sénéchal et les Florot depuis plusieurs décennies.

« Meurtres à Collioure »

Avec Helena Noguerra, Stéphane Freiss et Michel Robin…

Le cadavre d’une jeune femme est découvert dans un tonneau rempli de clous et de tessons de verre. Ce décès n’est pas sans évoquer la légende médiévale de Paracols. Aussitôt, les soupçons de la police s’orientent vers le mari de la défunte, un peintre bien connu de Collioure, dont les accès de violence et de jalousie sont de notoriété publique. Alice Castel, gendarme à Collioure, et Pascal Loubet, officier de la Police judiciaire de Perpignan, font équipe pour résoudre cette affaire. Au fil de leurs investigations, ils réalisent que le dossier est bien plus complexe qu’ils ne l’imaginaient, et que le coupable ne sera pas si facile à identifier…

Soirée « Meurtres à … » ce soir dès 21h05 sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés