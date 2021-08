5 ( 5 )



Annonces





« Papa ou maman » : histoire et interprètes du film diffusé par M6 ce soir, samedi 21 août 2021. Non vous ne rêvez pas, pas de série ce soir sur M6 mais un film en rediffusion. La chaîne a opté pour celui de Martin Bourboulon « Papa ou maman » .



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Dans cette comédie, suivez l’histoire d’un homme et d’une femme que l’on qualifiera d’atypiques. Leur objectif : ne surtout pas obtenir la garde de leurs enfants au moment de leur divorce.

« Papa ou maman » : histoire et interprètes du film de M6 ce soir

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des enfants.

Casting : interprètes et personnages

Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux, Anna Lemarchand, Achille Potier, Judith El Zein, Michaël Abiteboul, Vanessa Guide, Michel Vuillermoz, Anne Le Ny, Yves Verhoeven et Yannick Choirat



Annonces





Le saviez-vous ?

Le succès du film (près de 3 millions d’entrées) a donné lieu à une série diffusée. Elle a été diffusée fin 2019 sur l’M6.

La bande-annonce

Et comme toujours, enfin depuis 2009, on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film…

Envie de passer un agréable moment en famille ? Alors rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés