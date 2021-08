« Échappées belles » du 21 août 2021 : ce soir « L’Île-de-France, de village en village » (sommaire et reportages)

4.9 ( 8 )



Annonces





« Échappées belles » du samedi 21août 2021. Ce soir dès 20h55 sur France 5 vous propose une escale en Île-de-France dans le cadre de son magazine « Échappées belles ». Pour information il s’agit d’une rediffusion.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Échappées belles » du 21 août 2021 : demandez le programme

Quand on pense à l’Île-de-France, on pense à Paris, la tour Eiffel, le château de Versailles… Mais saviez-vous que l’Île-de-France regorge de villages ? Suivez Sophie Jovillard dans une balade à travers les plus beaux villages d’Île-de-France.

Les villages d’Ile-de-France semblent être la destination idéale pour un séjour envoûtant de tranquillité. Choisis pour leur douceur de vivre et leur proximité avec la vie citadine, ils offrent à leurs habitants un cadre de vie exceptionnel : calme, nature, chant des oiseaux, possibilité d’activités sportives en plein air, solidarité entre les habitants. Loin d’être des villages dortoirs, des habitants s’y investissent, ils font de leur village des lieux de vie bucoliques où règnent ingéniosité et solidarité. Sophie Jovillard part à la découverte, de ces villages et petites villes…



Annonces





Détour notamment par la ville de Dannemois où Sophie Jovillard participe à une marche écologique. Inititiatives positives et solidarité sont deux valeurs que nous allons retrouvés dans ces #EchappéesBelles en Île-de-France.

Visite également du village médiéval de Provins où les habitants vont nous faire vivre leurs traditions et patrimoine !

Une vie de village à seulement quelques kilomètres de Paris, c’est possible !

Venez (re)découvrir « l’Île-de-France de village en village » avec Sophie Jovillard ce soir à 20h50 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés