« NCIS » du 20 août 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6

5 ( 5 )

« NCIS » du 20 août 2021. Pour tous les fans de « NCIS » 6 épisodes à la suite seront rediffusés ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6PLAY pour le streaming et le replay.



Annonces



Annonces



Annonces





« NCIS » du 20 août 2021 : résumés de vos épisodes

Saison 15 – épisode 18 : À huis clos

Le quartier général du NCIS est évacué lorsqu’un faux technicien est retrouvé mort sur le toit après l’explosion d’une bombe artisanale. Restée dans les locaux, l’équipe de Gibbs se retrouve à huis clos pour enquêter…

Saison 15 – épisode 19 : Une vie meilleure

Un gang violent semble avoir pour prochaine cible une fillette de 10 ans, réfugiée d’Amérique Centrale et orpheline. Gibbs va veiller en personne à la sécurité de l’enfant.



Annonces





Saison 15 – épisode 20 : Justice aveugle

Arrêté pour agression, un quartier-maître s’échappe lorsque le véhicule du shérif, qui poursuivait un chauffard, termine sa course dans un lac. Pour le retrouver, Torres collabore avec une femme aveugle, témoin clé de l’accident.

Saison 10 – épisode 12 : Shiva

Ziva et le directeur Vance sont écartés de l’enquête sur la mort d’Eli David et de Jackie Vance alors que le directeur adjoint Jerome Craig prend provisoirement la direction du NCIS. En collaboration avec le Mossad, le NCIS suit la piste du tireur, un ancien officier des forces spéciales suédoises, et enquête sur une organisation pro-palestinienne, le groupe de la Première vague, financée par un milliardaire américain…

Saison 10 – épisode 13 : Les conséquences de nos actes

Les agents enquêtent sur la mort d’un Marine et d’une jeune femme dans un accident de voiture. Cette affaire replonge Abby dans les souvenirs de sa première enquête, menée à l’âge de 10 ans, et la fait douter de ses compétences au sein du NCIS…

Saison 10 – épisode 8 : Disparue

Un commandant de Marine est tué alors qu’il tentait d’empêcher le kidnapping de sa fille Lydia et de sa meilleure amie. Alors que Lydia est hors de danger, le NCIS n’a que 48 heures pour retrouver l’adolescente enlevée. Gibbs fait appel à une de ses anciennes connaissances, Miranda Pennebaker, qui mènera l’équipe vers un trafic d’êtres humains…

Les inédits de la saison 18 de retour la semaine prochaine

La bonne nouvelle c’est que M6 reprendra dès vendredi prochain la diffusion des inédits de la saison 18. Enfin à raison d’un épisode par soirée… C’est peu mais c’est toujours ça de pris, non ?

« NCIS » en mode rediffusion, c’est ce soir dès 21h05 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés