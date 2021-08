Plus belle la vie : ce soir, Franck veut se marier (résumé + vidéo épisode 4350 PBLV du 20 août 2021)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4350 du vendredi 20 août 2021 – Franck va faire une proposition surprenante à Kalya ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il va lui proposer de se marier pour qu’elle obtienne des papiers et reste en France !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4350

Vidal est dans l’incompréhension jusqu’à ce que Fanny lui explique qu’Alexandre a un frère jumeau. Le lendemain, Fanny avoue à Alexandre qu’elle a revu Vidal. De son côté, Rochat a peur de retourner sur l’ile et Laetitia arrive à le rebooster. Fanny et Vidal ont besoin d’eux, c’est le moment pour Rochat de se rattraper. Arrivés sur l’ile, le groupe tombe sur Vidal, heureux qu’il soit en vie. Le grand cornu, au loin, voit le groupe sur la plage, et rentre dans une colère noire…



Kalya et Franck poireautent au commissariat et le temps presse. Ariane, qui soupçonne Kalya de mentir sur le vol des documents Français, prend enfin sa plainte. De retour chez lui, Franck doit imprimer tous les papiers et l’imprimante fait des siennes ce qui les retardent encore plus. C’est la course…

Emma et César retrouvent un début de complicité et il l’accompagne même faire une course pour Baptiste. Ce dernier vient récupérer la recette du gâteau à la coloc et se trouve beaucoup de point commun avec Barbara…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4350 du 20 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

