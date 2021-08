4.8 ( 12 )

« Touche pas à mon poste » nouvelle saison : TPMP fait sa rentrée le lundi 30 août 2021. Les fanzouzes vont être aux anges. Cyril Hanouna et sa bande vont effectuer leur grand retour sur C8 dès le lundi 30 août 2021.



« Touche pas à mon poste » nouvelle saison dès le 30 août 2021

Pour cette rentrée, Cyril Hanouna vous prépare un TPMP de folie avec encore plus d’infos, de débats, d’actualité média et bien sûr de « darka ». Autour de Cyril cette année, tous vos chroniqueurs préférés, mais aussi des petits nouveaux au caractère bien trempé et qui n’ont pas leur langue dans leur poche.

Toutes les séquences que vous adorez sont de retour : le « témoin du jour » et « le 1/4h sans filtre ». Mais aussi des nouveautés comme les « FDP » (Les Flingueurs Du Paf). Une actu, une info, ils ne sont d’accord sur rien et ils n’hésiteront pas à en débattre haut et fort ! Ou encore « les chirurgiens de l’image », qui décortiquent tout ce que vous avez manqué ! Rien n’échappe à leur oeil d’expert ! Et en cette année présidentielle, tous ceux qui font « la une » seront dans TPMP.

Bref, TPMP revient pour une nouvelle saison exceptionnelle ! Actu, politique, média, cette année c’est sur TPMP que tout se passe et pas ailleurs.



TPMP revient le lundi 30 août 2021 sur C8 et sur Mycanal.fr pour le replay.

