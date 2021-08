Un si grand soleil en avance : Akim dit la vérité (résumé + vidéo épisode n°718 du 25 août 2021)

5 ( 1 )



Un si grand soleil du 25 août en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Akim va finalement prendre une grande décision ce soir dans votre série « Un si grand soleil ». En effet, il va dire la vérité au sujet de l’interpellation d’Abou !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 718

Akim appelle la substitut du procureur. Il lui explique que l’interpellation d’Abou ne s’est pas passé comme il lui a raconté. Ils ont pris deux chemins différents quand ils l’ont coursé… Akim n’a rien vu du tout, quand il est arrivé Abou était déjà au sol, complètement inconscient !



Et alors que Lucille se démène pour mieux comprendre la situation, Johanna prend un nouveau départ. Quant à Guilhem, il y a des choses qu’il n’encaisse pas, et Akim se sent acculé.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 25 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

