« Chamboultout » : histoire et interprètes du film de ce soir sur TF1 (dimanche 19 septembre 2021)

« Chamboultout » : histoire et interprètes du film de ce soir sur TF1. En ce dimanche soir, première diffusion en clair du film d’Eric Lavaine « Chamboultout ». Découvrez-le ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.



« Chamboultout » : l’histoire

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

Interprètes, casting

Et avec dans les rôles principaux :

Alexandra Lamy (Béatrice Mazuret), José Garcia (Frédéric Mazuret), Michaël Youn (Fabrice), Anne Marivin (Nadia), Guillaume Briat, Miedi Sadoun, Nuno Lopes, Michel Vuillermoz, Olivia Côte, Anne Girouard…



Bande-annonce

Si vous n’avez pas vu ce film, en voici la bande-annonce de votre film…

Ce soir TF1 vous propose de l’inédit, alors rendez-vous sans faute dès 21H05 dans le cadre de « Ciné Dimanche»

