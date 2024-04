Un Si Grand Soleil du 30 avril : Anne se tourne vers Florent... (résumé et vidéo épisode 1387 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 30 avril 2024, spoiler résumé de l'épisode 1387





Janet est affectée par la mort de Philippe, elle se confie à Clément. Ça faisait plusieurs années qu’il le suivait, il était gentil et courageux, et il était devenu éligible à une nouvelle greffe de coeur. Clément lui assure qu’ils vont tout faire pour retrouver les cambrioleurs.

Marc n’a pas fermé l’oeil, il explique à Léonore qu’il n’a fait que réfléchir pour le poste de rédacteur en chef. Il a décidé de postuler ! Léonore et Louis sont très contents pour lui mais Marc assure que rien n’est encore fait.



Manu interroge Thaïs au commissariat, elle n’a pas vu les visages des cambrioleurs, qui étaient cagoulés. Elle donne le peu d’infos qu’elle a, Thaïs est désolée et pleure. Elle explique qu’elle s’était attachée à Philippe, ils s’entendaient bien. Pendant ce temps là, Anne est avec Arnaud. Ils appréhendent de retourner à la maison, Anne dit qu’elle s’en veut de ne pas avoir été là ce soir là. Arnaud s’excuse pour tout ce qu’il lui a dit de méchant.

Chez Midi Libre, Marc annonce à Jacques qu’il a décidé de candidater. Mais il déchante quand le patron lui dit avoir recruté Marie-Sophie Garin comme rédactrice en chef. Jacques ne comprend pas et se plaint au patron, qui lui dit que sa décision est prise et que tout va bien passer.

Alex interroge Arnaud. Il ne sait rien de particulier, Alex lui montre la liste des objets volés fait par Anne. Il dit que ça lui parait bien. Alex lui demande qui avait connaissance du coffre. Il parle de Florent, son avocat, et ses amis. Mais il ne voyait plus grand monde à cause de sa maladie. Arnaud appelle Thaïs, il veut la voir il a besoin de lui parler.

Marie-Sophie fête sa promotion avec Chloé. Elle reçoit un appel de Marc, qui la félicite et remarque qu’elle ne se plaisait pas tant que ça à la radio. Après avoir raccroché, elle dit à Chloé qu’elle va être la boss de son ex amant. Et elle lui confie qu’il voulait la place aussi. De son côté, Marc annonce la mauvaise nouvelle à Léonore.

Thaïs est avec Arnaud. Il se refait la scène en boucle. Thaïs est très triste aussi, elle aimait beaucoup Philippe. Ils se prennent dans les bras. Pendant ce temps là, Anne appelle Florent, elle a besoin de lui parler. Il vient d’arriver chez lui et lui dit qu’elle peut venir.

Anne parle à Florent de l’article sur les home-jackings, elle pense que la police ne fait rien et s’emporte. Il lui dit qu’elle va devoir se constituer partie civile et porter plainte contre X, il propose de la représenter. Elle accepte. Elle lui tient l’épaule quand Claire rentre… Florent fait les présentations.

Hugo a terminé l’autopsie de Philippe. Il a trouvé autre chose, l’un des prélèvements adn matche avec quelqu’un sur un autre cambriolage, mais inconnu des services.

