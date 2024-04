Ici tout commence spoiler : un gros revers pour Teyssier, il apprend que... (vidéo épisode du 2 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un terrible revers qui attend Emmanuel dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Teyssier va apprendre une mauvaise nouvelle et se retrouver dans une situation plus que compliquée…





Et pour cause, pour contrer Claire et son plan pour le faire tomber, Teyssier doit trouver un investisseur pour le projet du Bleupré.







Il fait venir le père de Solal dans l’espoir de le convaincre. Mais Edouard Fayet n’a pas une bonne nouvelle à annoncer à Emmanuel : il n’investira pas dans son projet. Il lui parle de la conjoncture actuelle et des risques que ça représenterait.

Teyssier ne cache pas sa déception, il lui rappelle que son fils est à l’institut et qu’il s’y plait. Mais Fayet est catégorique, il a pris sa décision. Il est convaincu qu’il trouvera une autre solution.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 917 du 2 mai 2024, Emmanuel face au refus de Fayet

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

