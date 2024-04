Quotidien du 29 avril 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 29 avril 2024, les invités – Ce lundi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 29 avril 2024

➤ Inès Reg pour le spectacle « Hors Norme » disponible sur Prime Video et « On est ensemble » au Casino de Paris à partir de mars 2025

➤ Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, pour « Les femmes sauveront l’hôpital : une vie de soignante » aux Editions Stock



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 29 avril 2024 à 19h25 sur TMC.