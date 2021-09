Demain nous appartient du 16 septembre : Bart innocenté (résumé + vidéo épisode 1015 en avance)

5 ( 6 )



Demain nous appartient du 16 septembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1015 de DNA – Alors que Louise a mis Bart dehors dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », celui-ci a trouvé refuge au mas avec Alex et Flore. Mais bonne nouvelle, son alibi est confirmé par la police et il est donc innocenté concernant le meurtre de Clément !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1015

Viré de chez lui par Louise après avoir découvert qu’il se droguait, Bart est hébergé par Alex et Flore au Mas. Au commissariat, la police vérifie son alibi à l’aide des images de vidéosurveillance.



De son côté, Chloé ne supporte plus l’attitude de Mona. Et Gabriel et Noor trouvent un appartement pour leur colocation.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1015 du 16 septembre 2021