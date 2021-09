Demain nous appartient spoilers : Bart soupçonné, des départs, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 13 au 17 septembre)

3 ( 2 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 13 au 17 septembre 2021 – C’est samedi, le week-end ne fait que commencer, mais vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Demain nous appartient ». Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la semaine va encore être bien mouvementée et que la police va avoir un nouveau suspect pour le meurtre de Clément !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Chloé va finalement dénoncer Bart, qui se retrouve soupçonné du meurtre de l’adolescent. Flore est furieuse et Louise demande à Bart de quitter la maison sur le champs !

De son côté, Manon annonce à sa famille qu’elle a décidé d’arrêter ses études pour faire le tour du monde. Et Hadrien est lui aussi sur le départ après avoir reçu une proposition de travail loin de Sète. Sofia le prend mal et Hadrien passe la nuit avec Jack…



Annonces





Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 13 au 17 septembre 2021

Lundi 13 septembre (épisode 1012) : Chloé apprend qu’Irène lui a caché que l’un de ses élèves était un ancien dealer. Le conflit explose entre les deux femmes. Excitée à l’idée de commencer son BTS, Sofia déchante quand elle découvre qu’elle est dans la même classe que sa pire ennemie. Vanessa vient à bout de la patience de Bart.

Mardi 14 septembre (épisode 1013) : La police enquête sur le trafic de drogue qui sévissait au lycée Agnès Varda et découvre que certains parents d’élèves étaient impliqués dans cette affaire. Manon annonce à ses parents qu’elle arrête ses études pour faire le tour du monde. Sofia ne veut plus voir Hadrien.

Mercredi 15 septembre (épisode 1014) : Chloé décide de dénoncer Bart. Furieuse, Flore confronte son ancienne amie. Louise prend très mal le fait que son compagnon soit suspecté par la police. Jack a passé la nuit avec Hadrien. William a une idée pour dissuader Manon de faire le tour du monde.

Jeudi 16 septembre (épisode 1015) : L’alibi de Bart s’avère bancal et Sara s’inquiète pour son meilleur ami. Mais Martin est certain que le jeune homme est impliqué d’une façon ou d’une autre dans un trafic louche. Chloé ne supporte plus l’attitude de Mona. Gabriel et Noor trouvent un appartement pour leur colocation.

Vendredi 17 septembre (épisode 10161) : La police perquisitionne la famille Roussel. Heureusement, Audrey réussit à éviter la catastrophe. Jahia développe les symptômes d’une étrange maladie. Manon est motivée pour faire la plonge au Spoon. Un mystérieux inconnu débarque à Sète et espionne les élèves du lycée Agnès Varda.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 13 au 17 septembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés