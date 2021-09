5 ( 4 )



« Tous en cuisine » du jeudi 16 septembre 2021. Avant-dernière numéro de l’émission « Tous en cuisine » ce soir dès 18h40 sur M6. Et oui à parti de lundi c’est « Objectif Top Chef » qui prendra le relais.



« Tous en cuisine » du 16 septembre 2021 : ingrédients et ustensiles des deux recettes de ce soir

HACHIS PARMENTIER

Les ingrédients pour 4 personnes :

800g de viande hachée de bœuf

600g de pommes de terre Bintje épluchées, lavées et coupées en cubes

20cl de lait

100g + 15g de beurre

1 oignon épluché

4 champignons de Paris lavés et sans pieds terreux

200g de concassé de tomates

2 sucrines

Huile d’olive

Vinaigre balsamique blanc

Sel fin et poivre du moulin Crème de parmesan : 50cl de crème liquide

50g de parmesan râpé

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 1 casserole

1 araignée + 1 presse-purée + 1 saladier + 2 casseroles

1 cocotte + 1 spatule + cuillères

MOUSSE AU CHOCOLAT

Les ingrédients pour 4 personnes :

200g de chocolat noir concassé

100g de chocolat au lait concassé

17cl de crème liquide entière à 35% de MG

3cl de lait entier

9 blancs d’œufs bio

80g de sucre en poudre

50g de crêpes dentelle

Les ustensiles :

2 saladiers + 1 casserole + 1 spatule

1 casserole +1 fouet + 1 batteur à main + 1 maryse

Les recettes de l’émission réunies dans un livre !

Pour mémoire, et après le succès des 3 premiers tomes, un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.







« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6. Et si vous avez loupé une émission et/ou une recette, n’oubliez pas que toutes les recettes peuvent être vues ou revus en replay sur 6PLAY.

