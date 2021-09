« La Carte aux trésors » du 1er septembre 2021 : cap sur la Polynésie Française

4.3 ( 6 )



« La Carte aux trésors » du 1er septembre 2021. Ce soir sur France 3, vous avez rendez-vous avec le jeu d’aventure de Cyril Féraud « La Carte aux trésors ». A suivre dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming sur France.TV.



Ce numéro en mode rediffusion débute dans le lagon de Bora-Bora et nous entraîne à la découverte de la Polynésie française, sur une zone de jeu qui s’étend sur l’ensemble de l’archipel de la Société : de l’île de Tahiti à celle de Raiatea, celle de Taha en passant par Huaine et l’île de Moorea.

« La Carte aux trésors » du 1er septembre 2021 : demandez le programme

Tahiti et ses îles sont donc le terrain de jeu pour les 2 candidats, Pauline et Jeremy, qui vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les fera plonger dans les eaux turquoise du lagon de Moorea à la rencontre de Polynésiens qui tentent à leur manière de sauver les récifs coralliens en grand danger. Ils découvriront également les secrets du monoï, cette huile traditionnelle dont la méthode ancestrale de fabrication est perpétuée par des artisans locaux. Enfin, ils s’intéresseront à la perle de Tahiti, ce bijou que cultive l’homme et dont la nacre fait rayonner l’archipel dans le monde entier.

Dans La Carte aux Trésors, deux concurrents – le rouge et le bleu –s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région française. Leur objectif : résoudre les 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra d’accéder au trésor. Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents ont chacun à leur disposition un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite !



#LaCarteAuxTresors #Tahiti☀️💦🌺🐠 Ça vous dit de plonger dans les eaux turquoises de Polynésie Française ? 🤗🤗 RDV mercredi 21h05 pour revivre cet épisode exceptionnel 😍 @France3tv pic.twitter.com/pQQj4TxVwO — Cyril Féraud (@cyrilferaud) August 30, 2021

La Carte aux Trésors compense les émissions carbone de ses hélicoptères avec Reforest’Action et participe à un programme de replantation d’arbres en France

