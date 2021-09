« Good Doctor » du 1er septembre 2021 : vos deux épisodes de ce soir sur TF1

4.3 ( 6 )



« Good Doctor » du 1er septembre 2021. Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor » de TF1, vous donne rendez-vous ce soir pour la suite de la 4ème saison inédite… Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 1er septembre 2021 : vos épisodes de ce soir

Les petits nouveaux

Le service va accueillir quatre nouveaux internes : les « anciens » deviendront leurs référents et devront participer à leur formation. Pendant deux jours, six candidats vont suivre l’évolution du service chirurgie et tenter de gagner l’une des quatre places disponibles.

À deux, c’est mieux

Shaun propose à Lea de réemménager avec lui, mais elle refuse, en lui expliquant que la situation et leur relation ont changé. Shaun n’est pas d’accord. Pour lui, en colocation ou en couple, c’est pareil. Morgan poursuit sa petite guerre contre Claire et Park. Entourés d’Asher et d’Enrique, ils soignent Billy, un veuf au tempérament très optimiste. Venu pour un poil incarné, il va frôler la mort, sans se départir de sa bienveillance. Morgan et Shaun, quant à eux, assistés d’Olivia et de Jordan, prennent en charge Kenzie, enceinte de six mois, et qui attend des jumeaux. Alors qu’elle est là pour une douleur abdominale, son cas s’aggrave et l’équipe lui propose un choix cornélien : quel jumeau sauver ? Shaun a du mal à superviser ses premières années.



