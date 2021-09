4.9 ( 7 )



« On est en direct » : les invités de l’émission de ce soir, samedi 11 septembre 2021. Ce soir, dès 23h20 sur France 2, Léa Salamé et Laurent Ruquier vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On est en direct ».



« On est en direct » : les invités de l’émission du samedi 11 septembre 2021

Outre Eric Zemmour, dont l’interview est très attendue après que le CSA ait décidé de décompter son temps d’antenne, le nouveau duo d’animateurs de nos samedis soirs recevra l’actrice Josiane Balasko, le musicien Jean-Michel Jarre, l’actrice Camille Chamoux, l’auteur-compositeur-interprète Eddy de Pretto, l’écrivain Serge Airoldi ou bien encore l’athlète Enzo Lefort.

À l’occasion de la sortie de son livre « La France n’a pas dit son dernier mot », @ZemmourEric accordera une interview exclusive à @LeaSalame et @ruquierofficiel sur le plateau de #OEED ! Sera-t-il candidat ? Réponse demain soir ! pic.twitter.com/fE0ucXLZFE — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) September 10, 2021



« On est en direct » vous donne rendez-vous ce soir, samedi 11 septembre 2021, à partir de 23h20 sur France 2, sur France.TV pour le replay et sur sa chaîne officielle Youtube en cliquant ICI.

Juste avant…

Juste avant découvrez le nouveau divertissement de la chaîne « The Artist » avec Nagui et 22 artistes en compétition.

Quelle audience pour le retour de l’émission ?

La semaine dernière, l’émission a fait son grand retour sur France 2 dans le cadre de sa nouvelle formule. Un démarrage en douceur avec 709.000 fidèles pour 11.5% de part de marché sur l’ensemble du public.

Sur les réseaux sociaux, commentez l’émission avec le hashtag OEED

