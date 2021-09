« The Artist » débarque ce soir, samedi 11 septembre 2021, sur France 2 avec 22 artistes en compétition !

5 ( 5 )



« The Artist » est le titre d’un nouvel télé-crochet signé France Télévisions. Et il débarque pour la toute première fois ce soir, samedi 11 septembre 2021, sur France 2. Attention à l’horaire puisque c’est à 20h40 que Nagui et ses invités vous donnent rendez-vous. À suivre également en streaming vidéo puis replay sur France.TV



« The Artist » : présentation

Ce soir en direct, l’expérience « The Artist » démarre pour 22 auteurs-compositeurs et interprètes !

Aux manettes, Nagui, dans le Jury, Elodie Mermoz, Emmanuel Virot et Clara Luciani, marraine de l’émission et invitée de choix de cette grande première ; et depuis chez eux, les téléspectateurs, qui évalueront eux aussi les prestations des candidats via un système de votes totalement gratuit

Les artistes en compétition

ESKEN, 22 ans (@arthur_esken)

VALENTIN, 24 ans (@valentinartiste)

LAURA CROWE & HIM (duo), 31 et 47 ans (@lauracroweandhim)

ROUQUINE (duo), 28 et 44 ans (@rouquineofficiel)

DE GRANDS ENFANTS (duo), 37 et 38 ans (@degrandsenfants)

COLINE CAPEL, 17 ans (@colinecapel_)

FILS CARA, 26 ans (@fils.cara)

FELIXITA, 26 ans (_@felixita_)

NIKOLA, 20 ans (@nikolappx)

ALPHÉE, 27 ans (@a.l.p.h.e.e)

CLAIRE HARDY, 25 ans (@kleirio)

DI#SE, 19 ans (@dilly_diese)

ELISA ERKA, 32 ans (@elisa.erka)

CYNTHIA, 27 ans (@cynthiatll)

BANDIT BANDIT (duo), 26 et 30 ans (@banditbanditband)

PETITE GUEULE, 34 ans (@petite_gueule)

FRANÇOIS HENRI, 28 ans (@francois_henri_)

GABRIEL JOSEPH, 25 ans (@gabrieljoseph_officiel)

ANISSA ALTMAYER, 32 ans (@anissaaltmayerofficiel)

IGEE, 23 ans (@cebonvieux_gee)

MAUVAIS ŒIL (duo), 28 et 30 ans (@mauvaisoeilmusique)

JOSEPH KAMEL, 25 ans (@josephkamelmusique)



Pour cette première soirée, 22 talents réaliseront une reprise de leur choix, enrichie d’une vraie prise de liberté de réécriture et/ou de recomposition, inspirée de leur univers artistique. Deux choix s’offriront au Jury et aux téléspectateurs à l’issue de chaque passage : une étoile dorée (J’aime) ou un octogone (Je n’aime pas)

Pour décrocher une étoile du Jury, il faudra convaincre un minimum de 2 juges sur 3. Quant aux téléspectateurs, plus de 50% de votes favorables permettront d’obtenir leur soutien.

Pour la première fois en France, ces derniers pourront voter gratuitement, via Instagram et la page officielle de l’émission @theartistoff ainsi que par SMS au 3 2323 (appel non surtaxé).

Pour les artistes en compétition, l’enjeu de ce premier passage sera de taille : aligner les deux étoiles dorées du Jury et des téléspectateurs pour assurer une place en semaine 2.

Aucune étoile entrainera une élimination sur le champ. En cas d’étoile unique, les artistes en ballotage auront une deuxième et dernière chance de faire l’unanimité grâce à une composition de leur répertoire personnel. Mais s’ils n’y parviennent pas ils seront eux aussi éliminés du concours.

🌟 #TheArtist : J-4 ! Présentée par @Nagui, l’expérience « #TheArtist » démarre ce samedi en direct à 20h40 : vous allez découvrir les 22 auteurs-compositeurs-interprètes participants. Votes du jury et votes des téléspectateurs : leur carrière dépend de vous ! pic.twitter.com/fVpjtD6eNM — France 2 (@France2tv) September 7, 2021

Quels artistes réussiront à aligner les étoiles ? Pour le savoir rendez-vous ce soir dès 20h40 sur France 2 et France.TV

Suivez également l’émission sur Twitter grâce au hashtag #THEARTIST

