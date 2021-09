Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 19 septembre 2021

5 ( 7 )



Annonces





Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 19 septembre 2021. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Sept à huit » du dimanche 19 septembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Des vendeurs de bétail, des démonstrateurs, des forains avec des manèges. Le retour à la vie d’avant à la foire de Lessay en Normandie. 200 000 visiteurs 3 jour.

Dans « 7 à 8 »

🔵 La chute d’un golden-boy. Arnaud Mimran, ancien trader millionnaire et figure de la jet-set, aujourd’hui soupçonné d’avoir orchestré deux meurtres

🔵 15 mètres de long, 3 pièces tout confort. Aux Etats-Unis, les camping-car de la démesure. Certains dépensent 2 millions de dollars pour mener une vie de nomade



Annonces





🔵 Quant au portrait de semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré à l’aventurier Mike Horn.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 19 septembre 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés