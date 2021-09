Audiences TV prime 18 septembre 2021 : « The Voice » leader (TF1), « The Artist » touche le fond (France 2)

4.5 ( 8 )



Audiences TV prime 18 septembre 2021. Hier soir nouvelle victoire pour le télé-crochet de TF1 « The Voice » largement en tête des audiences de la soirée. 4.32 millions de téléspectateurs et 25.8% de part de marché sur l’ensemble du public pour le second prime de la version All Stars.



Carton sur toutes les cibles commerciales notamment le public jeune et féminin.



#Audiences @TF1 Le succès continue pour #TheVoiceAllStars Largement #Leader & très puissant sur cibles 📌 4,3M tvsp

✅ 38% PDA FRDA-50A

✅ 34% PDA 25-49A

✅ 49% PDA 4-14A

✅ 45% PDA 15-24A

✅ 45% PDA 15-34A Rdv Samedi pro avec @nikosaliagas pour les nouvelles auditions pic.twitter.com/NJGvqFCStB — TF1 Pro (@TF1Pro) September 19, 2021

Audiences TV prime 18 septembre 2021 : autres chaînes

France 3 est juste derrière avec la rediffusion du téléfilm « Les mystères des majorettes » vu ou revu par 3.75 millions de personnes (pda 19.6%).

M6 complète le podium avec sa série « Dr Harrow » dont les deux épisodes inédits ont pu compter sur 1.60 million de fidèles (pda 8.6%).

France 5 est en 4ème position avec son magazine « Echappées Belles ». L’escale dans la Vallée de la Roya a fait voyager 1.36 millions de personnes soit 7.1% des téléspectateurs.

Flop industriel pour France 2 avec le second numéro de « The Artist ». Seules 990.000 Français ont répondu à l’appel soit 5.6% de l’ensemble du public.

