Audiences TV prime 1er octobre 2021 : « César Wagner » leader, « Danse avec les Stars » en hausse !

Audiences TV prime 1er octobre 2021. Hier soir « César Wagner » faisait son grand retour sur France 2 pour de nouvelles aventures inédites. Le premier des 3 épisodes inédits programmés s’intitulait « Tour l’or du Rhin ».



Verdict : 4.21 millions de téléspectateurs pour 20.7% de part de marché sur l’ensemble du public

Audiences TV prime 1er octobre 2021 : autres chaînes

« Danse avec les Stars » suit de près avec 4.02 millions de fidèles et 20.2% de part d’audience sur les 4 ans et plus mais une très nette domination sur cibles avec 34% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, 41% sur les 15-24 ans et 51% sur les 4-14 ans.

M6 suit avec des épisodes de sa série à succès « NCIS » dont un inédit de la saison 18. 2.03 millions et 11.5% de part de marché pour les deux premiers épisodes de la soirée.

Léger mieux pour France 3 avec la rediffusion du film de et avec Clint Eastwood « Pale Rider vu ou revu par 2 millions d’amateurs du genre (10.3% de pda).

