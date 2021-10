Ici tout commence spoilers : la soeur de Ambre débarque, la mère de Naël dévoilée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 4 au 8 octobre)

4.3 ( 6 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 4 au 8 octobre 2021 – Le week-end commence à peine et comme tous les samedis, si vous êtes fan du feuilleton « Ici tout commence » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être riche en rebondissements.



En effet, alors que la vérité éclate à l’institut, Maxime culpabilise… Mais en réalité, Ambre a menti : sa soeur n’est pas morte et elle réapparait !

Quant à Louis, la pression monte. Mais sera-t-il à la hauteur du défi lancé par Teyssier ?



Et en fin de semaine, vous connaitrez l’identité de la mère de Naël.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 4 au 8 octobre 2021

Lundi 4 octobre (épisode 241) : Le passé de Maxime revient le hanter et le fait douter sur sa place à l’institut. Concernant Louis, chacun donne son avis sur ses tentatives culinaires… Tom espère obtenir une collaboration croustillante pour sa chaine de vidéos.

Mardi 5 octobre (épisode 242) : Sous la pression de Teyssier, Salomé hésite à révéler tout ce qu’elle sait. Quant à Gaëtan, il est déterminé à cacher coûte que coûte le secret de Stella. En cuisine, Louis espère voir ses efforts récompensés.

Mercredi 6 octobre (épisode 243) : Un live organisé par un élève de l’institut révèle de lourds secrets du passé… Pour Louis, l’heure des règlements de comptes est venue. Rose tente par tous les moyens d’apporter son aide à une étudiante au pied du mur.

Jeudi 7 octobre (épisode 244) : Pour se débarrasser de sa culpabilité, Maxime emploie une méthode qui déplaît profondément à Salomé. Pendant ce temps, Marta délaisse Théo et le Double A : elle a désormais d’autres priorités. En cuisine, la rivalité entre Mehdi et un maître en pâtisserie amuse Teyssier.

Vendredi 8 octobre (épisode 245) : Sur la sellette, Ambre est résolue à tenir bon alors que Salomé et Célia s’interrogent sur l’avenir de leurs couples. Pendant ce temps, la mère de Naël se révèle enfin tandis que Mehdi mène l’enquête sur le nouveau professeur de l’institut.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 4 au 8 octobre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

