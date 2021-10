5 ( 4 )



« Envoyé Spécial » du jeudi 14 octobre septembre 2021. Ce soir, nouveau numéro de votre magazine « Envoyé Spécial ». Et il nous sera présenté par Elise Lucet dès 21h05 sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé spécial » du 14 octobre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ AGENCES MATRIMONIALES : LE RETOUR DE FLAMME

Un reportage d’Adrian Jaouen et Aurélien Fougère

On les croyait ringardes, détrônées par Internet, mais les agences matrimoniales font leur grand retour après la solitude des différents confinements. Céline, infirmière, a compris qu’elle avait besoin d’une aide pour faire enfin une rencontre sérieuse. Après plusieurs échecs, Serge, ancien carreleur, déçu par les sites de rencontres y voit l’ultime espoir de trouver l’amour. Un de nos reporters a testé les méthodes de ces entremetteurs revenus à la mode.



✔️ PETITS PATRONS AU GRAND CŒUR

Un reportage d’Alice Gauvin et Elodie Delevoye

Boulanger à Besançon, restaurateur en Normandie, partout en France des artisans se mobilisent pour éviter l’expulsion de leurs apprentis de nationalité étrangère. Grâce à eux, Laye Fodé Traoré a pu terminer son CAP de boulanger. Mais Yaya Bahqui obtiendra-t-il ses papiers ? Dembo Monekhata sera-t-il renvoyé en Afrique à la fin de sa formation ? Envoyé Spécial a suivi ces patrons au grand cœur qui pour défendre leur entreprise, tentent de faire plier l’administration française.

✔️ PENURIES AU ROYAUME-UNI : LE REVERS DU BREXIT ?

Un reportage de Pierre Monégier et Christophe Kenck

Stations-service à sec, problèmes d’approvisionnement , rayons bientôt vides : le Royaume-Uni subit de plein fouet des pénuries liées au manque de chauffeurs routiers. Avec le Covid-19, les travailleurs étrangers ont été renvoyés chez eux et avec le Brexit, et la fermeture des frontières, ils ne sont pas revenus. Faute de ramassage les agriculteurs doivent jeter leurs laits. Les citrouilles ne seront pas livrées pour Halloween et les dindes pourraient ne pas être sur les tables à Noël. Envoyé Spécial a cherché à comprendre pourquoi, fautes de chauffeurs, le Royaume- Uni a calé !

N’oubliez pas que vous pouvez commenter l’émission sur la page Facebook officielle de l’émission ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

