« L’amour est dans le pré » du 25 octobre 2021 : ce soir sur M6, les séjours à la ferme s’achèvent (VIDEO)

« L’amour est dans le pré » du lundi 25 octobre 2021 – Ce soir et comme chaque lundi, vous avez rendez-vous sur M6 pour suivre la suite de la saison 16 de « L’amour est dans le pré » .



Une nouvelle soirée à suivre dès 21h05 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6PLAY.



« L’amour est dans le pré » du 25 octobre 2021 : demandez le programme

Alors que les jours à la ferme se succèdent, l’heure des décisions importantes a sonné dans plusieurs prés de cette 16e saison. Ce soir, malgré les peurs pour les uns et les doutes pour d’autres, Vincent le Provençal, Nathalie, Sébastien, Paulette et Jean-François s’apprêtent à dire « au revoir » à l’un(e) de leurs deux prétendant(e)s.

Si chez certains comme notre berger ariégeois, les évènements laissent peu de place aux doutes, pour d’autres comme Paulette, Vincent ou Nathalie, la soirée pourrait s’avérer riche en surprises.



Tiraillé entre ses similitudes avec Hafsa et son attirance pour la plus discrète Natacha, Vincent a convié ses amis pour s’éclaircir les idées. Une soirée à laquelle Mathieu et Alexandre, deux voisins pas tout à fait étrangers de L’amour est dans le pré, ont d’ailleurs été conviés. Alors que notre éleveur de chevaux attend toujours de fondre comme beurre au soleil, les conseils avisés de ses proches l’aideront-ils à faire son choix ?

Amicales mais peu séductrices depuis l’arrivée de leurs courtisans, Paulette et Nathalie ressentiront-elles la petite étincelle qui leur fait défaut jusqu’à maintenant ? En Loire-Atlantique, notre « pink lady » dévoilera un tout autre visage, fendant la carapace pour la première fois.

Enfin, à quelle Karine, la blonde ou la brune, notre lavandier Sébastien proposera-t-il de prolonger le séjour chez lui ? L’Ardèche pourrait vite devenir le théâtre d’une toute nouvelle histoire d’amour…

Pour Hervé le Picard, alors que cette semaine, inédite dans son parcours sentimental, se clôture auprès de l’élue de son cœur, un tout premier baiser inaugurera la page blanche de notre touchant éleveur de vaches laitières…

L’amour est dans le pré du 25 octobre, extrait vidéo, Vincent indécis

