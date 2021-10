« NCIS » du 29 octobre 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6 (final saison 18)

5 ( 4 )



« NCIS » du 29 octobre 2021 : vos épisodes de ce soir sur M6. Comme chaque vendredi soir 6 épisodes à la suite de « NCIS » seront diffusés sur M6 dès 21h05. Accès également en streaming vidéo et replay sur 6PLAY . Et au programme notamment l’ultime épisode de la saison 18.











« NCIS » du 29 octobre 2021 : votre épisode inédit

Saison 18 – épisode 16 : La règle 91

Alors qu’ils enquêtent sur un trafiquant d’armes ayant dérobé des secrets militaires de la NSA, le NCIS apprend avec stupeur que Bishop serait impliquée dans la fuite des dossiers. Gibbs et Marcie découvrent que le tueur en série qu’ils cherchent à identifier pourrait s’en prendre à eux…

Les rediffusions

Dès 21h55, M6 enchaînera avec des rediffusions…



Saison 16 – épisode 16 : Le mauvais fils

Jimmy Palmer se retrouve tiraillé entre sa famille et son travail lorsque son beau-père, Ed, lui demande son aide après avoir été impliqué dans une enquête en cours…

Saison 16 – épisode 17 : Danger en eaux profondes

Gibbs et Bishop enquêtent sur le meurtre d’un Navy Seal à bord d’un sous-marin nucléaire lorsque l’équipage reçoit un ordre d’immersion et de préparation au combat. En silence radio et plongé en eaux profondes, le vaisseau n’est plus joignable par le NCIS, ni par le Pentagone…

Puis…

– Saison 11 – épisode 16 : Dimanche interruptus

– Saison 11 – épisode 17 : Le come-back

– Saison 11 – épisode 11 : Le mal de Noël

Final de la saison 18 de « NCIS » ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

