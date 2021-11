« Les profs » encore en mode rediffusion ce soir sur TF1 (mercredi 3 novembre 2021)

5 ( 4 )



« Les profs » de Pierre-François Martin-Laval est encore en mode rediffusion ce soir, mercredi 3 novembre 2021, sur TF1. Que vous l’ayez déjà vu ou pas, rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.











« Les profs » : rappel de l’histoire

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry affiche les plus mauvais résultats de France. Aucun des enseignants passés par là n’a réussi à relever le niveau, même avec la meilleure volonté du monde. Désespéré, l’inspecteur d’académie décide, sur les conseils de son adjoint, de tenter un ultime sauvetage et recrute une nouvelle équipe de professeurs aux méthodes peu conventionelles. Son principe : traiter le mal par le mal. Parmi ses sept recrues figurent Gladys, professeur d’anglais tyrannique, et Polochon, qui a raté son capes 18 fois. Désormais, le sort de l’établissement, sommé de dépasser les 50% de réussite au bac, est entre les mains de cette équipe pédagogique hors du commun…

Casting

Christian Clavier (Cutiro – alias Tirocu), Pierre-François Martin-Laval (Polochon), Isabelle Nanty (Gladys), Kev Adams (Boulard)…



Le saviez-vous ?

– Sorti en 2013 dans les salles de cinéma, le film a attiré 3.9 millions de spectateurs en salles

– Il est adapté de la bande dessinée humoristique du même nom

– Petit clin d’oeil aux BD, les affiches visibles dans la salle des profs du film sont tirés des couvertures d’albums.

– Pas moins de 4 personnes se sont attelées à l’écriture du scénario

Alors prêts à passer votre soirée en compagnie des profs les plus nuls de France ? Si oui, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1.

