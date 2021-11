NRJ Music Awards : Coldplay confirme sa participation

5 ( 2 )

TF1 et NRJ ont le plaisir d’annoncer la participation du groupe COLDPLAY à la 23ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, qui se déroulera ce samedi 20 novembre au Palais des Festivals à Cannes.







Ils rejoignent la liste des stars qui ont déjà confirmé leur participation : ADELE, ED SHEERAN, IMAGINE DRAGONS, ANGÈLE, GIMS, VITAA & SLIMANE, SOPRANO, CLARA LUCIANI, AMIR, AMEL BENT, KENDJI GIRAC, DADJU, HATIK, TAYC, GRAND CORPS MALADE, LOUANE, JULIETTE ARMANET, JÉRÉMY FREROT et OFENBACH.







COLDPLAY

Il y a quelques années, Coldplay faisait partie des plus grands groupes du monde. Aujourd’hui, le quatuor d’amis venu de Londres est probablement le plus grand groupe de l’univers. Avec « Music Of The Spheres », leur nouvel album, rentré directement au top des ventes pour 2 semaines consécutives, le groupe se tourne vers les étoiles et l’espace plus que jamais, bénéficiant de l’aide de notre Thomas Pesquet national pour diffuser leur premier single dans l’immensité spatiale, pour la toute première fois.



Mais si Coldplay regarde vers le ciel, il n’en reste pas moins ancré profondément sur terre, délivrant un message d’unité avec le groupe superstar de la K-Pop BTS sur leur désormais tube « My Universe », avant de faire communier son public lors d’une tournée des stades évènement qui les verra fouler la pelouse du Stade de France 4 fois de suite, les 16, 17, 19 et 20 juillet prochains, encore un record pour ce groupe définitivement hors norme.

COLDPLAY, nommé dans la catégorie Groupe/Duo International de l’année ainsi que dans la catégorie Collaboration Internationale de l’année avec BTS pour « My Universe », nous fait l’honneur de sa participation aux NRJ MUSIC AWARDS.

