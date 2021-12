« Crimes parfaits » du 21 décembre 2021 : nouveaux visages et nouvelles enquêtes inédites ce soir sur France 3 (mardi 21 décembre 2021)

4.4 ( 7 )

« Crimes parfaits » du 21 décembre 2021. Nouveaux visages et nouvelles enquêtes inédites ce soir sur France 3 dans votre série « Crimes parfaits ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 et sur France.TV pour découvrir les épisodes « CONTRE VENTS ET MARÉES » et « SUR UN ARBRE PERCHÉ ».







Publicité











Publicité





Et pour mener à bien ces enquêtes, Bruno Solo et Élisa Ruschke !

« Crimes parfaits » du 21 décembre 2021

CONTRE VENTS ET MARÉES

Marc Le Gall, navigateur star, met en scène le suicide de sa femme Florence, retrouvée pendue au mât de son voilier. Si la capitaine Mizon est une admiratrice de Le Gall, le commandant Lacombes ne croit pas longtemps à cette mise en scène, malgré l’alibi apparemment irréfutable du suspect. Les enquêteurs devront plonger dans l’histoire de ce couple de marins pour découvrir le mobile du crime.

Avec Thierry Godard (Marc Le Gall), Lyne Doffagne (Florence Le Gall), Charlotte Valandrey (Marie Quémeneur), Émilie Piponnier (Gwenaëlle Prigent), Léo Daudin (jeune moniteur)



Publicité





SUR UN ARBRE PERCHÉ

Le Repaire de la chouette, un gîte écologique proposant des cabanes en bois, nichées dans les arbres. C’est dans l’une de ces cabanes que le corps de Diane Mainville, la propriétaire des lieux, est retrouvé. Si tout indique une dispute passionnelle, le commandant Lacombes et la capitaine Mizon se méfient des apparences et vont s’intéresser à Solène Guillou, une employée particulièrement dévouée.

Avec Sara Mortensen (Solène Guillou), Marie Le Cam (Diane Mainville), Élisabeth Commelin (Pierrette Guillou), Stéphane Brel (Pierrick Robert), Stéphane Henon (François Mainville)

🔍 On a trouvé le duo parfait pour résoudre une enquête ! « Crimes parfaits » avec Bruno Solo et Elisa Ruschke, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/FciepWipKT — France 3 (@France3tv) December 20, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note