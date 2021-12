« Taratata 100% live au Zénith » : qui sont les artistes et invités de ce soir sur France 2 ? (mardi 21 décembre 2021)

5 ( 2 )

« Taratata 100% live au Zénith ». Ce soir retrouvez un numéro inédit de « Taratata 100% live » mais en première partie de soirée. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et/ou en avant-première puis replay sur France.TV. Deux ans après, « Taratata » fait son grand retour sur la scène du Zénith Paris – La Villette avec plus de 40 artistes, des duos, trios renversants, des grandes premières, le tout en 2 h 20 de live devant un public de… 5 200 fans !







Pour marquer l’événement, les équipes ont mis les petits plats dans les très grands, afin de vous proposer un show à la hauteur de l’attente.

« Taratata 100% live au Zénith » : les artistes et les invités

Installez-vous et laissez-vous guider par Nagui, votre hôte. Au programme de cette soirée 100 % live, retrouvez parmi les nombreuses performances de la soirée.

Gérard Depardieu, monstre sacré du cinéma français, nous fait l’honneur de participer pour la première fois à l’émission. Accompagné du trompettiste Ibrahim Maalouf et de la pianiste Vanessa Benelli Mosell, il reprendra l’un des classiques de son amie Barbara, « Göttingen ». Moment inoubliable.



The Offspring, le groupe de punk-rock américain aux 40 millions d’albums vendus, fêtera lui aussi son premier Taratata et n’a pas lésiné sur les moyens pour le rendre mémorable. Au programme : des tubes (plusieurs), une ambiance de feu, mais aussi et surtout un final immanquable un « duo de groupes » infernal avec des fidèles de Taratata : Shaka Ponk !

Sheila, à la veille de fêter ses 60 ans de carrière, se produira pour la première fois également dans Taratata en partageant la scène avec la nouvelle génération incarnée par Ibeyi et Funky French League.

Taratata mixera également les styles avec des duos intergénérationnels : Nicoletta et Marina Kaye ; Zucchero et Victor Solf ; Julien Clerc et Claire Keim…

… des associations inédites et attendues : Cœur de pirate et Hoshi reprendront Kyo ; Juliette Armanet et Hervé chanteront Vanessa Paradis ; Yael Naim et Eddy de Pretto interpréteront un tube de Gotye ; Garou et Selah Sue rendront hommage à Tina Turner ; Suzane et Adrien Gallo à Véronique Sanson…

… et une programmation XXL comme seule cette émission en a le secret avec :

Bénabar, Claudio Capéo, Alain Chamfort, Féfé, Jérémy Frérot, Feu ! Chatterton, Annie Lalalove, Bernard Lavilliers, Gérard Lenorman, Les Frangines, Lubiana, Pascal Obispo, Raphael, Rouquine, Olivia Ruiz, Gauvain Sers, Tryo, Zaz !

Ce soir la folie « Taratata » revit ses plus belles heures… C’est à ne pas manquer, c’est évidemment en live dès 21.05 sur France 2 !

