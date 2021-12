« Emma Bovary » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce lundi soir (13 décembre 2021)

4.5 ( 8 )

« Emma Bovary » est le titre du téléfilm que France 2 a choisi de diffuser lundi soir, 13 décembre 2021, à partir de 21H05. À voir aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV. Tourné en région parisienne et dans les Hauts-de-France, cet unitaire est une adaptation du roman éponyme de Gustave Flaubert.







Publicité











Publicité





« Emma Bovary » : l’histoire

1857. Tribunal. L’accusation et la défense sont prêts à s’affronter. Au milieu, Flaubert. C’est son procès. Madame Bovary est jugée coupable pour outrage à la morale publique et religieuse. La plaidoirie débute puis le roman prend vie. L’histoire d’Emma se déploie sous nos yeux. Le procès nous ramène à la réalité par interstice et anime le débat sur la condition des femmes à cette époque. Quelle sentence pour Flaubert ? Quelle sentence pour elles, pour toutes les Emma ?

Interprètes et personnages

Et avec dans les rôles principaux :

Camille Metayer (Emma Bovary)

Thierry Godard (Charles Bovary)

Grégory Fitoussi (Rodolphe)

Laurent Stocker (Pinard)

Dominique Pinon (Homais)

Alexandre Brasseur (Senard)

Laurent Bateau (Lheureux)

Alexandre Blazy (Flaubert)

Julien De Saint Jean (Léon)

Marie Narbonne (Félicité)

Laurent Spielvogel (Juge)

Idriss Hamida (Le Curé) …

Extrait vidéo

Découvrez un extrait vidéo de votre téléfilm…



Publicité





Sur la chaîne d’en face…

À la même heure mais sur TF1, découverz le téléfilm inédit « Noël à tous les étages ». Alors vers lequel de ces deux téléfilms inédits va se porter votre choix ? Réponse mardi matin avec les chiffres tant attendus de l’audimat.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note