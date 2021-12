« Koh-Lanta, La Légende » : qui a remporté l’orientation ? Qui sont les éliminés ? (résumé + replay 7 décembre)

5 ( 2 )

Koh-Lanta, La Légende, épisode 14 du mardi 7 décembre 2021 – C’est parti pour l’épisode 14 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après son élimination lors du dernier conseil, Ugo rejoint l’île des bannis une nouvelle fois ! Il ne reste plus qu’un seul combat à livrer dans l’arène, face à Alix et Sam, pour rejoindre les quatre finalistes sur l’épreuve de l’orientation.







Pendant ce temps là, Claude, Jade, Phil et Laurent sont convoqués, ils pensent se rendre à l’orientation. Mais en réalité, le combat de l’arène est annoncé et ils vont y assister ! Alix, Sam et Ugo les rejoignent. Et Ugo survole totalement l’épreuve, il remporte la victoire sans aucun suspense !

Pour l’orientation, Ugo rejoint donc Laurent, Claude, Phil et Jade. Pendant ce temps là, Alix et Sam rejoignent le camps du jury final.







Place à l’épreuve mythique : le corail blanc, la racine entrelacée, et la souche oeuf. Laurent part seul au corail blanc, Ugo et Phil à la racine, et Claude et Jade à la souche.



Laurent est le premier à trouver son repère. Il doit maintenant trouver la balise dans les 20 pas autour du corail blanc. Pendant ce temps, Ugo a trouvé la racine et cherche la balise, mais il fait croire à Phil qu’il n’a toujours pas trouvé le repère ! Quant à Claude et Jade, ils ne trouvent pas la souche.

Ugo trouve la balise ! Il retourne à la table et n’a plus qu’à chercher le poignard. Laurent n’a toujours pas trouvé sa balise tandis que Claude et Jade trouvent enfin la souche. Claude trouve la balise, il informe Jade qui décide de le laisser et aller ailleurs.

Désespéré, sur un coup de folie, Laurent arrête de chercher la balise et tente de trouver le poignard directement ! Quant à Phil, il ne trouve pas et décide de suivre Ugo. Mais Ugo trouve le poignard et remporte l’épreuve d’orientation !! Il est le premier qualifié pour les poteaux et savoure après une aventure qui n’a pas été de tout repos !

Juste après Ugo, Claude trouve lui son poignard et il pense avoir gagné l’orientation. Il découvre Ugo qui vient de planter son poignard, Denis l’informe que ça s’est joué à quelques minutes.

Laurent trouve enfin sa balise alors que Jade et Phil sont désormais avec lui. Phil trouve la balise à son tour et en revenant, il pense que Laurent s’est trompé de couleur. Mais l’erreur vient bien de lui et il va chercher dans la mauvaise direction ! Pendant ce temps là, Jade trouve la balise mais elle décide de chercher autour de Laurent… Mais Laurent finit par trouver le poignard ! Il est le dernier qualifié pour les poteaux !

Ugo, Claude et Laurent s’affronteront donc sur l’ultime épreuve, celle des mythiques poteaux de Koh-Lanta.

Si vous avez manqué l’épisode 14 de Koh-Lanta du 7 décembre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 14 décembre pour suivre la grande finale de « Koh-Lanta, La Légende ».

