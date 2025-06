Koh-Lanta : Adrien revient sur son départ forcé : « Je ne digérerai jamais cette décision »

Publicité





Évincé de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres » dans des circonstances qui ont suscité de nombreuses interrogations, Adrien, candidat marquant de la dernière saison, s’est exprimé sans détour sur les raisons de son absence lors du retour d’un ancien aventurier, à la suite du départ médical de Frédéric. Dans une interview accordée à TV Mag, il revient sur ce moment douloureux et l’incompréhension qui l’habite encore aujourd’hui.



Alors qu’il était le dernier éliminé et que c’était donc lui qui devait réintégrer l’aventure, Adrien explique avoir été mis à l’écart… sans qu’il comprenne vraiment pourquoi.

« J’allais très bien. Physiquement et mentalement, j’étais dans le même état que lors de mon élimination au conseil », assure-t-il. « Lorsqu’il a fallu procéder au remplacement de Frédéric, la production m’a dit que je n’étais pas apte à retourner dans le jeu sur décision du corps médical. J’étais dans l’incompréhension et je n’étais pas d’accord avec cette décision. »

Une décision imposée, qu’il conteste fermement encore aujourd’hui :

Un sentiment d’injustice plane toujours. Adrien, qui était bien présent hier soir sur le plateau de la finale de Koh-Lanta, confie avoir très mal vécu cette mise à l’écart, tant sur place qu’à son retour en France :



« Je ne l’ai pas acceptée sur place ni à mon retour. Et je pense que je ne digérerai jamais cette décision. Cela a été mal géré sur le moment, il y avait un timing à respecter et une émission de télé à tourner. Moi, j’étais un cas un peu particulier et je n’ai pas vraiment été traité comme je le souhaitais. »