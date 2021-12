5 ( 1 )

« La France a un incroyable talent » finale du 22 décembre 2021 : Qui sera le grand gagnant ? Réponse ce soir sur M6 ou sur 6PLAY pour le replay. Après 9 semaines de compétition, “La France a un Incroyable Talent” saison 16 livre enfin son dénouement ! Ce soir, après avoir bluffé le Jury, les 13 finalistes vont tenter de VOUS séduire pour décrocher le titre tant convoité d’Incroyable Talent 2021 et les 100 000€ promis au vainqueur.







Aux côtés des 8 talents sélectionnés pendant les demi-finales, vous retrouverez les 5 artistes golden buzzés des auditions : la World Taekwondo Demonstration Team et ses impressionnantes acrobaties qui ont fait rêver Hélène Ségara ; le duo de rappeurs Randjess et Brichapik dont l’histoire et les paroles ont ému la France et Éric Antoine ; Sadeck, habitué du concours qui espère le remporter pour la première fois en compagnie des danseurs de Mega Unity, plébiscités par Sugar Sammy ; la surprenante Icee Drag On, show girl, chanteuse d’exception et coup de cœur de Marianne James, et enfin le Chœur de Saint-Cyr, artistes engagés dont les voix à l’unisson ont bouleversé Karine Le Marchand.

Aux auditions de #LFAUIT, Icee Drag On a bluffé le jury avec sa reprise de "Born This Way" de Lady Gaga. 🎤 Revivez son émotion quand @MJamesOff a appuyé sur le Golden Buzzer 🤩 La finale, c'est mercredi à 21.05 en direct pic.twitter.com/uwun3d5cV9 — M6 (@M6) December 21, 2021



Pour leur ultime performance, les compteurs sont remis à zéro et c’est vous qui voterez pour faire gagner votre candidat préféré. Le jury n’aura qu’un rôle consultatif et pourra ainsi profiter pleinement du spectacle !

La Famille Lefèvre, grande gagnante, de la saison 15, remontera pour la première fois sur la scène qui l’a révélée et interprétera un titre de son album récemment sorti.

Après Salah, Junior, Alex, EchosLiés, Axel et Alizée, Marina Kaye, Die Mobiles, Simon Heulle, Bagad de Vannes, Juliette et Charlie, Antonio, Laura Laune, Jean-Baptiste Guégan, Le Cas Pucine, et la Famille Lefèvre qui ont inscrit leurs noms dans le livre d’or des gagnants de l’émission, qui sera l’Incroyable Talent de la saison 16 ? Qui repartira avec 100 000€?

Cette semaine, c'est la grande finale de #LFAUIT en direct !

13 finalistes et un seul vainqueur, c'est à vous de choisir… 😍

Mercredi à 21.05 pic.twitter.com/bU2Uc2VBJl — M6 (@M6) December 20, 2021

POUR SOUTENIR VOS ARTISTES FAVORIS, VOUS POURREZ VOTER POUR EUX EN DIRECT !

