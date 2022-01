« À mon tour » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, mercredi 5 janvier 2022

5 ( 4 )

« À mon tour », c’est l’histoire d’une campagne électorale atypique, voire cocasse, où tous les coups (ou presque) sont permis. Et non ce n’est pas un sujet d’actualité, quoique, mais bien un téléfilm inédit qui sera diffusé ce soir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming puis replay sur FranceTV. Oui mais qu’elle en est l’histoire ? Quels en sont les interprètes ? On vous dit tout…







« À mon tour » : l’histoire

Tout réussit à Félix de Ponte, le maire de Chateauneuf-sur-Valone, jusqu’au jour où un article de presse fait voler sa vie en éclats. Ses magouilles, sa maîtresse : tout y est révélé ! Rose, sa femme, est dévastée. Trahie et humiliée, elle décide de réagir. Son futur ex-mari s’apprête à être réélu… elle va se présenter contre lui, se jurant de lui ravir sa précieuse mairie. Félix se retrouve donc à mener une campagne acharnée contre sa propre ex-future femme où tous les coups ou presque sont permis. Mais Félix, rattrapé par ses sentiments pour Rose, va comprendre que « c’est quand on l’a perdu, qu’on réalise ce qu’on avait ». Reste à savoir si Félix sera prêt à sacrifier son fauteuil de maire pour avoir une chance de se faire réélire dans le cœur de Rose…

Interprètes et personnages

François-Xavier Demaison (Félix de Ponte)

Isabelle Gēlinas (Rose de Ponte)

Oscar Berthe (Léon de Ponte)

François Berlēand (Jean-Charles De Ponte)

Kolia Abiteboul (Paul de Ponte)

Inès Limbourg (Elsa de Ponte)

Waly Dia (Gabin Diop)

Mata Gabin (Adama Diop)

Julien Boisselier (Jean-Luc Molmant Martinez)

Thomas Sagols (Eloi Marot)

Nüll Garcia (Jocasta Rodriguez)

Eric Theobald (Philippe Lamache)

À propos

Auteurs : Mickaël Quiroga et Vincent Solignac

Réalisateur : Frédéric Berthe

Coproduction : Calt Story – B2 Films

Avec le soutien de



– La Région Grand Est

– Troyes Champagne Métropole

– Bureau d’accueil des tournages de l’Agence culturelle Grand Est

