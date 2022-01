5 ( 4 )

Igor Bogdanoff est mort. Six jours seulement après son frère jumeau Grichka, Igor Bogdanoff est décédé aujourd’hui à l’âge de 72 ans alors qu’il était hospitalisé depuis la mi-décembre dans un hôpital parisien. « Dans la paix et l’amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022″ ont écrit ses proches dans un communiqué transmis à l’AFP par son agent.







Notez que si la famille n’a pas communiqué les causes du décès, tout comme pour Grichka d’ailleurs, plusieurs sources évoquent ce soir une fois de plus la Covid-19. Aucun des deux frères n’était vacciné contre le virus.

La semaine dernière, le Monde avait affirmé dans ses colonnes que les deux frères avaient tous les deux étaint admis au sein du service de réanimation de l’hôpital Georges-Pompidou après avoir contracté le Covid-19.



