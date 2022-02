« Grantchester » du 13 février 2022 : nouvelle saison inédite dès ce soir sur France 3

4.9 ( 8 )

« Grantchester » du 13 février 2022. Bonne nouvelle pour les fans « Grantchester ». La 6ème saison inédite débarque sur ce soir sur France 3 à partir de 21h10.







« Grantchester » du 13 février 2022 : vos épisodes ce soir

Épisode 1 : « Souvenirs de vacances »

Alors que Will, Leonard, les Chapman, la famille Keating et Daniel Marlowe profitent de quelques jours de vacances dans le parc Merries, le propriétaire des lieux est retrouvé mort.

Épisode 2 : « Le jugement de Salomon »



Will s’apprête à baptiser le petit James Asper quand un homme fait irruption dans l’église, affirmant que c’est son fils et qu’une certaine Joan Beaumont lui a volé… Par ailleurs, Will rencontre sa nouvelle demi-sœur par alliance…

Bande-annonce

En attendant le retour de votre série, on vous offre quelques images avec la bande-annonce officielle.

Le pasteur sort de sa retraite ! 🙌 « Grantchester » est de retour pour une saison inédite dès demain à 21.10 ! pic.twitter.com/vwx4hTVJg7 — France 3 (@France3tv) February 12, 2022

