« Les 12 coups de midi » : Kirikou se cache derrière l’étoile mystérieuse mais Laurent propose Beyoncé !

« Les 12 coups de midi » : Kirikou se cache bien derrière l’étoile mystérieuse et nous en avons eu confirmation dans l’émission d’hier, mardi 15 février 2022. Si Laurent avait enchaîné les bonnes réponses, il n’y aurait plus aucune case sur l’étoile et il aurait probablement reconnu Kirikou, ce personnage de fiction créé par l’animateur français Michel Ocelot dans le long métrage d’animation Kirikou et la Sorcière (1998). Kirikou est un enfant vivant dans un village africain imaginaire…







Au lieu de ça, Laurent a proposé le nom de la chanteuse Beyoncé, ce qui a beaucoup amusé les internautes sur les réseaux sociaux.

Les indices présents sur cette étoile mystérieuse

Rappelons les indices présents sur l’étoile : la savane en fond, une girafe, un plan de travail, un pot à crayons, un pot de fleurs en terre, une feuille de vigne, une pépite d’or, et un arrosoir

Les 12 coups de midi vidéo replay du mardi 15 février 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’hier, voici la vidéo du replay.



Audience au top

Notez qu’hier l’émission a réuni 3.3 millions de téléspectateurs, soit 36% du public présent devant devant son poste de télévision. Des chiffres qui ont permis à TF1 d’être large leader sur cette tranche horaire.

📊 [AUDIENCES] 👏Excellentes audiences pour les @12Coups_tf1 hier, toujours largement #leader : 🌟 3.3M de tlsp

🌟 36% auprès des 4+

🌟 27% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/Zu20xuDiVv — Endemol France (@Endemol_France) February 16, 2022

Et sinon

Sinon sachez que Laurent jouera aujourd’hui pour une 35ème participation et débutera l’émission avec une bien jolie cagnotte de 158.061 €… Une cagnotte qui devrait faire un bond en avant s’il découvre l’étoile mystérieuse aujourd’hui.

Retrouvez « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

