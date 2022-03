« La story Zelensky », le portrait du président ukrainien ce mercredi 9 mars sur TMC

5 ( 3 )

« La story Zelensky » au programme TV du mercredi 9 mars 2022 – TMC vous propose ce soir un portrait du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. De quoi comprendre comme une star de la télé ukrainienne se retrouve aujourd’hui héros de guerre.







Publicité





Alors que la guerre en Ukraine est en train de changer l’ordre du monde, portrait de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien que Vladimir Poutine veut éliminer.







Publicité





Comment un acteur élu président à la surprise générale en 2019 est-il devenu le héros de la résistance Ukrainienne ?

Dans « La story Zelensky », Willy Papa et Nicolas Fresco racontent l’histoire de Volodymyr Zelensky : ses débuts de comique, sa série-phénomène « Serviteur d’Etat », sa campagne ultra spectaculaire, son élection, sa rivalité avec Vladimir Poutine… Et son nouveau statut de leader le plus admiré au monde et d’homme à abattre pour Vladimir Poutine.



Publicité





Un document à ne pas rater le mercredi 9 mars à 21h15, juste après « Quotidien ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note