France 2 déprogramme « Le combat d’Alice » pour Zelensky (26 mars)

France 2 bouleverse sa grille des programmes ce mercredi afin de diffuser un entretien exclusif de Volodymyr Zelensky. Csoir, France 2 ne diffusera pas le téfilm inédit « Le combat d’Alice » au profit de cet entretien du président ukrainien.





A suivre dès 21h sur France 2 et sur France.TV.







Le président Zelensky parle à l’Europe, présentation

À la veille du « Sommet sur la paix et la sécurité pour l’Ukraine », organisé à Paris par le Président de la République, Volodymyr Zelensky a accordé une interview exclusive à France Télévisions et aux médias publics européens membres de l’Union européenne de radiotélévision (UER), la plus grande association de médias au monde.

Depuis Paris, le président ukrainien s’exprimera ce soir devant toute l’Europe en répondant aux questions de Caroline Roux (France Télévisions), Jeremy Bowen (BBC), Jessy Wellmer (ARD) et Joakim Klementi (Estonian Public Broadcasting).



