Audiences TV prime 20 avril 2022 : le débat de l’entre-deux-tours leader mais au plus bas sur TF1 et France 2

Audiences TV prime 20 avril 2022 – Hier soir, mercredi 20 avril 2022, le débat de l’entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en direct de 21H à 23h50, présenté par Gilles Bouleau (TF1) et Léa Salamé (France 2) a réalisé un carton d’audience sur TF1 et France 2 avec au global 14,1 millions de téléspectateurs avec 61,4% de PdA 4+.







Dans le détail, cet ultime débat de la présidentielle, à quatre jours du scrutin, a rassemblé 7,4 millions sur TF1 (32.4% de PdA 4+) et 6,6 millions sur France 2 (29% de PdA 4+). Il s’agit de la pire audience enregistrée par un débat de l’entre deux-tours !







Ce débat de l’entre-deux-tours a été réalisé par Didier Froehly, et simultanément retransmis sur les chaînes info LCI canal 26 et franceinfo canal 27.

Audiences TV prime 20 avril 2022 : les autres chaînes



France 3 est 3ème des audiences avec le magazine « Faut pas rêver », qui a réuni seulement 1,25 million de téléspectateurs pour 5% de part de marché.

Et enfin M6 rediffusait un numéro de « Cauchemar en cuisine », qui a été suivi par 721.000 téléspectateurs (2,9% de pda).

