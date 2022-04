5 ( 5 )

« Tellement proches » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir (jeudi 21 avril 2022). Enième rediffusion du film d’Eric Toledano et Olivier Nakache ce soir sur France 3. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming sur France.TV via sa fonction direct.







Publicité











Publicité





« Tellement proches » : l’histoire

Famille : Groupe de personnes réunies par des liens de parenté et un fort sentiment de solidarité morale et matérielle.En 1993, Alain et Nathalie ont deux enfants : un bébé, Prosper, et un jeune garçon, Lucien, très turbulent et hyperactif. Problème de Lucien : son père, ancien GO du Club Med de Chamonix, ne fait rien pour le calmer. Problème de Nathalie : elle a trois enfants à la maison. Problème d’Alain : sa belle-famille.

Interprètes

Dans les rôles principaux : Vincent Elbaz, Isabelle Carré, Audrey Dana, François-Xavier Demaison, Omar Sy, Ary Abittan, Catherine Hosmalin, Géraldine Nakache, Jean Benguigui, Joséphine de Meaux, Lionel Abelanski, Matthieu Boujenah, Max Clavelly, Renée Lecalm, Valérie Karsenti

La bande-annonce

Et comme toujours on termine avec les images, celles de la bande-annonce



Publicité





Les repas de famille, ce n'est jamais de tout repos ! 🤣💥 « 𝗧𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗲𝘀 » de Eric Toledano et Olivier Nakache, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/Bja0CGcAf8 — France 3 (@France3tv) April 20, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note