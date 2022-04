Ligue Europa Conférence : suivez Feyenoord / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 2 )

UEFA Europa Conference League – Feyenoord / Marseille en direct, live et streaming, c’est ce soir sur M6. Après les demi-finales de l’UEFA Champions League mardi et mercredi, place aux demi-finales allers de la Ligue Europa Conférence ce jeudi et le match de l’Olympique de Marseille.







Marseille est la seule équipe française encore en compétition au niveau européen ! Déterminés à décrocher une place en finale, les Marseillais se déplacent à Feyenoord.







Après la double victoire en quart de finale de l’OM face au PAOK Salonique, les Marseillais sont qualifiés pour les ½ finales de la compétition. Les Néerlandais d’Arne Slot recevront les Olympiens de Jorge Sampaoli au Feyenoord Stadium. L’objectif pour les Marseillais sera de remporter la victoire afin d’aborder au mieux le match retour à domicile au Stade Orange Vélodrome.

Feyenoord / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.



Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Feyenoord : 0

Marseille : 0

Feyenoord / Marseille, quart de finale de la Ligue Europa Conférence, un match évènement à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.

