MacGyver du 16 avril 2022 : vos épisodes inédits de ce soir sur M6 (saison 5). Ce soir suite de la 5ème saison inédite de la série portée par Lucas TILL « MacGyver ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming gratuit sur 6play.







MacGyver du 16 avril 2022

Saison 5 – épisode 8 : Une vieille connaissance

Mac et son équipe viennent en aide à une vieille connaissance de Matty, Ian Cain, car son équipe et lui ont contracté une maladie mortelle et inconnue. Par ailleurs, Jerry Ortega, de l’unité spéciale du Hawaii 5-0, contacte la fondation Phoenix à propos de Codex.

Saison 5 – épisode 9 : Nouvelle menace

Mac, Riley et Desi doivent retrouver un disque dur crypté contenant le déploiement des forces de plusieurs bases secrètes américaines en Ouzbékistan. Ils vont vite se rendre compte que ces données sont envoyées par Codex.

Juste après

Juste après, soit dès 22h50, M6 enchaînera avec la diffusion de 4 épisodes des saisons précédentes.



