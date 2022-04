« N’oubliez pas les paroles » tournoi des maestros 2022 : ça continue ce soir, samedi 16 avril 2022, sur France 2

5 ( 3 )

« N’oubliez pas les paroles » tournoi des maestros 2022. Alors que « N’oubliez pas les paroles » fait le buzz depuis quelques jours grâce aux exploits de Kristofer, Nagui, Cruella et les ZIKOS vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 pour la suite du tournoi des Maestros.







« N’oubliez pas les paroles » tournoi des maestros 2022 : ça continue ce soir, samedi 16 avril 2022

Compétition incontournable du printemps, Le Tournoi des maestros se poursuit avec les 18 plus grands maestros de l’histoire de NOPLP !

Pour ce rendez-vous tant attendu des fans de l’émission et tant redouté des maestros, vos champions préférés s’affronteront pour tenter de remporter, chaque samedi, jusqu’à 100 000 € au profit d’une association. La compétition continue pour une deuxième soirée où les Maestros joueront au profit de l’association Handicap International.

Composées de 3 candidats, les 6 équipes de maestros rentreront dans l’arène de N’oubliez pas les paroles et se défieront dans des épreuves créées pour mettre à l’épreuve leurs connaissances, leur mémoire mais aussi leur cohésion de groupe !



Deux équipes s’affronteront tour à tour et disputeront des duels et des défis collectifs : il faudra non seulement connaître sur le bout des doigts les paroles, mais aussi garder son calme pour accéder à la finale !

Les maestros de l’équipe victorieuse lors de la grande finale du Tournoi des maestros remporteront un voyage au soleil.

Installez-vous confortablement pour assister à cette 4e édition du Tournoi des maestros et découvrir qui succédera à Hervé, Maureen et Mickaël, vainqueurs de l’édition 2021.

Vidéo, bande-annonce

On termine bien sûr, mais comment pourrait-il en être autrement, avec les images de la bande-annonce

Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV

