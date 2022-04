« Visions » la série portée par Louane et Soufiane Guerrab : dès le 16 mai 2022 sur TF1

5 ( 7 )

« Visions » la série portée par Louane et Soufiane Guerrab débarque le 16 mai 2022 sur TF1 et en replay sur MYTF1. Une mini-série de 6 épisodes écrite par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega et réalisée par Akim Iske.







Dans cette série, Sarah, une psychologue pour enfants va tisser un lien particulier avec Diego qui a d’étranges visions depuis la disparition d’une fillette.

« Visions » : l’histoire

Alors qu’une petite fille d’à peine douze ans disparaît, Diego, huit ans, manifeste d’étranges visions qui alertent le capitaine de gendarmerie chargé de l’enquête, Romain, et surtout sa compagne, Sarah, une jeune psychologue. Et si ce que voit ou dessine Diego était lié à cette disparition ?Un lien particulier va se créer entre Sarah et Diego. D’autant que le petit garçon semble aussi connecté à des éléments du passé de la jeune femme. Un passé qu’un choc post-traumatique avait totalement effacé de sa mémoire.Au-delà de l’enquête, cette série nous fait toucher du doigt l’univers fascinant de la médiumnité, et, à travers ce don, aborde aussi la différence. Car, à huit ans, on n’a pas du tout envie d’être différent, on a juste envie d’être un petit garçon comme les autres.

Casting

Dans les rôles principaux : Louane, Léon Durieux, Soufiane Guerrab, Jean-Hugues Anglade, Anne Marivin, Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier, Robinson Stévenin, Francis Renaud, Sophie Cattani, Clément Bresson



