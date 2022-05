5 ( 5 )

« Deadpool »: histoire et interprètes du film de M6 ce soir (jeudi 12 mai 2022). Fans de super-héros, M6 vous donne rendez-vous ce soir dès 21H10, ou en streaming sur 6PLAY, pour une nouvelle diffusion du film de Tim Miller « Deadpool ».







« Deadpool » : histoire

Wade Wilson, un mauvais garçon, n’a plus aucun espoir : il est sur le point de perdre sa bataille contre le cancer. En désespoir de cause, il accepte de subir un traitement expérimental ultra-secret du Département K canadien, dans le cadre du projet Arme X. Il est guéri, mais il garde de nombreuses séquelles, dont un humour sardonique, une peau craquelée et des superpouvoirs. Fort de ses nouvelles aptitudes, il se lance à la rescousse de Vanessa, sa petite amie, et tente surtout de se venger d’Ajax, l’homme qui a détruit sa vie…

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux :

Ryan REYNOLDS (Wade Wilson / Deadpool)

Morena BACCARIN (Vanessa Carlysle)

Ed SKREIN (Francis Freeman / Ajax)

Gina CARANO (Angel Dust)

Brianna HILDEBRAND (Ellie Phimister)

T.J. MILLER (La Fouine)

Andre TRICOTEUX (Piot Rasputin / Colossus)

Karan SONI (Dopinder)

La bande-annonce

On termine comme toujours ou presque par les images, celles de la bande-annonce



