« Envoyé Spécial » du jeudi 19 mai 2022 : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

« Envoyé Spécial » du jeudi 19 mai 2022. Votre magazine « Envoyé Spécial » vous attend ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV. Et comme chaque semaine il nous sera présenté par Elise Lucet à partir de 21h10. Et nous vous proposons d’en découvrir comme toujours le sommaire.







« Envoyé Spécial » du jeudi 19 mai 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🏠 Viager, la bonne affaire ?

Acheter un logement occupé par une personne âgée et attendre sa mort pour pouvoir en profiter, c’est le principe du viager, qui est en plein essor. Petites retraites, immobilier qui flambe… le viager séduit chaque année plus de 8 000 Français. Mais est-ce toujours une bonne affaire pour l’acheteur ? Quels sont les risques pour le vendeur ?



Un reportage d’Adrian Jaouen.

👩‍🏫 ”Ma deuxième vie de prof”

Fabienne était juriste, maintenant elle est professeur d’économie dans un lycée du pays Basque, Céline finit l’école des maîtres à 42 ans avant d’intégrer une école maternelle et Geoffroy enseigne l’anglais dans un lycée privé de banlieue après avoir été cadre dans des grandes entreprises de service. Comme 10000 français chaque année ils ont changé de vie pour embrasser un métier que d’autres abandonnent ou ne veulent pas faire. Des nouveaux profs motivés et animés d’un projet qui a redonné un sens à leur vie.

Un reportage de Lise Thomas Richard pour Kraken productions

🔴 Les sacrifiées du sucre

Quel est donc ce mal qui frappe les ramasseuses de canne à sucre dans la région de Beed en Inde ? Elles sont nombreuses à ressentir des maux de ventre et à subir, pour y mettre fin, des ablations de l’utérus. Non seulement leurs douleurs ne s’arrêtent pas mais elles souffrent ensuite d’une ménopause précoce. Leur calvaire ne fait qu’empirer. Ces femmes sont-elles stérilisées abusivement ? Quel rôle jouent les médecins ? Quelle est la responsabilité de l’industrie sucrière dans leur maladie ? Est-elle due aux produits chimiques employés ? « Envoyé spécial » a enquêté.

Un reportage de Mathilde Cusin, Alban Alvarez et Marie Drouet pour Babel Doc.

🔴 Les nouveaux visages de nos campagnes

Ce sont de belles histoires, celles de paysans qui transmettent leurs terres et leur savoir-faire à des jeunes qui font leurs premiers pas dans le monde agricole. Marceline et Céline ont repris l’élevage de chèvres et la production de fromages d’un couple qui partait à la retraite en Ardèche, le rêve de toute une vie. Anthony, 23 ans, a racheté les parts d’un agriculteur au sein d’une exploitation laitière de 150 hectares dans le Cantal. Tous les trois racontent leur installation et le passage de relais entre eux et leurs aînés.

Un reportage de Kristian Autain, Francis Simoes, Benjamin Poulain et Raynald Lellouche.

