Les 12 coups de midi : de nouveaux indices, l’étoile mystérieuse bientôt découverte (VIDEO)

« Les 12 coups de midi » du 4 mai 2022, 3ème victoire de Quentin, nouveaux indices sur l’étoile mystérieuse – Ca se bouscule du côté de l’étoile mystérieuse du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, alors que Quentin a réalisé une troisième victoire mercredi midi, de nouveaux indices apparaissent et cette étoile mystérieuse devrait être découverte la semaine prochaine !







Quentin a réalisé un Coup de Maître à 2.000 euros, il totalise 17.500 euros.







Du côté de l’étoile mystérieuse, un bateau et plus précisément un paquebot, est maintenant dévoilé. Et une chaise est sur le point d’apparaitre ! On peut dire qu’on ne manque plus d’indices et Quentin a proposé hier le nom de l’acteur américain Leonardo DiCaprio. Mais ce n’est pas lui sur cette étoile.

On vous rappelle les indices présents :

– le métro de Londres, le Tube

– du maquillage

– un micro de journaliste

– un transistor jaune

– un paquebot



Rappel des noms déjà proposés : Christian Jacques, Marc Bloch, Agatha Christie, président Nasser, Elisabeth II, Omar Sy, Lorànt Deutsch, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Christophe Lambert, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Nabilla, Francis Lalane, Sting, Antoine de Caunes, Nelson Monfort, Anne-Claire Coudray, Franck Dubosc, Leonardo DiCaprio

Les 12 coups de midi vidéo replay du mercredi 4 mai 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

